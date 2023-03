Cent ans après la reine Élisabeth, la princesse Élisabeth visite la tombe de Toutankhamon

La reine Mathilde et la princesse Elisabeth se sont rendues mercredi sur la tombe de Toutankhamon en Égypte. Une visite symbolique car la reine Élisabeth, troisième reine des Belges et grande admiratrice de l'Égypte ancienne, y était présente en 1923, lorsque le tombeau de Toutankhamon, récemment découvert, avait été officiellement ouvert.

100 ans plus tard, la reine Mathilde, septième reine des Belges, et la princesse Élisabeth, qui deviendra la première femme cheffe d'État de notre pays, se sont à nouveau rendues sur la tombe.

La reine Élisabeth était fascinée par l'Égypte ancienne. Elle avait ainsi visité le site archéologique d'El Kab avec le roi Albert Ier en 1930. La reine Mathilde et la princesse héritière Elisabeth s'y sont également rendues mercredi matin.

L'après-midi, un deuxième site archéologique était au programme : celui de Sheikh Abd el-Qurna. Des archéologues de l'ULB et de l'Université de Liège y ont terminé leurs fouilles en 2018. Le site est proche de la Vallée des Rois, où se trouve le tombeau de Toutankhamon.

Vers 15h30 heure locale, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth sont finalement entrées dans la tombe mondialement connue. Un moment spécial qui rappelle la légendaire découverte par Howard Carteren en 1922 et l'ouverture officielle, un an pus tard, en présence de la reine Élisabeth, du prince Léopold - le futur roi Léopold III - d'Howard Carter et de l'égyptologue belge Jean Capart.