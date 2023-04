"C'est pas des casseroles qui feront avancer la France", dit Macron en Alsace

"Vous me reverrez toujours avec les gens" car "moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre" et "je n'ai pas le droit de m'arrêter", a ajouté le président, en visite dans une usine spécialisée dans la construction en bois à Muttersholtz (Bas-Rhin), où des manifestants tenus à distance l'ont accueilli avec un concert de casseroles.

Interrogé sur les propos de l'historien Pierre Rosanvallon qui a parlé de "crise démocratique" en France, le chef de l'Etat a assuré: "je respecte l'intellectuel mais j'ai peur que parfois il ne devienne militant".

"Il y a des endroits qui ne sont pas des démocraties, où on se bat pour qu'elle soit restaurée, chez nous on se bat simplement pour qu'elle fonctionne mieux", a ajouté le chef de l'Etat.

En France, les élections "se passent dans un cadre démocratique" et "il ne faut pas non plus derrière que le jour d'après, sous prétexte qu'on n'a pas gagné, on fragilise la légitimité des gens qui sont élus", a-t-il estimé.