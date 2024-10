Chanel revient au Grand Palais pour un dernier "envol" sans directeur

Depuis le départ brutal en juin dernier de sa directrice artistique, Virginie Viard, les rumeurs bruissent sur son remplacement: Tom Ford, John Galliano, Jacquemus, Carine Roitfeld ou Hedi Slimane sont parmi les plus cités.

"On respire, on rêve", ont souhaité les cadres du studio Chanel pour cette collection, "qui est une ode à la délicatesse, à la légèreté, au mouvement", selon un communiqué.

Une immense cage est ainsi installée au centre de la nef, clin d'oeil à la cage offerte à Gabrielle Chanel et qui a donné la célèbre publicité de 1992 avec Vanessa Paradis pour le parfum "Coco".

Du côté des vêtements de la collection Printemps-Eté 2024/2025, les plumes sont omniprésentes, des lunettes aux vestes et aux robes, en hommage au savoir-faire des "plumassières", chères à la maison de la rue Cambon.

Les caps en mousseline, jupes fendues, robes chemises transparentes rebrodées, pantalons larges et fluides, comme la maille pastel, viennent contraster le plus pesant tweed Chanel, malgré ses tons estivaux adoucis dans les roses, crème et bleu layette.

Les habituels de la maison sont bien là, littéraux et sans fantaisie notoire: de la petite robe noire au tailleur tweed et jersey, en passant par le sac matelassé et le soulier bicolore.

Les travaux de l'édifice ouvert en 1900, qui vient d'accueillir des épreuves des Jeux Olympiques, ont été financés par Chanel, au titre de son "grand mécénat" à hauteur de 30 millions d'euros.