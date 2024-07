Chez les loyalistes de Nouvelle-Calédonie, une peur devenue viscérale

"La première exaction est celle qui a fait comprendre à tout le monde que s’il n’y avait pas une petite résistance, ça rentrerait dans les quartiers sud (les plus riches) et ils brûleraient des maisons", abonde Sylvain. "Une image qui me restera toujours, c’est de voir monter 30, 40 personnes en courant avec des machettes et des bâtons, on voit ça que dans les films ! (...) On a le réflexe de se défendre comme on peut mais on est sûr de mourir à ce moment-là".

La discussion s'anime d'un coup. "C’est notre corps qui faisait le barrage. On était une trentaine debout, comme ça. L'estomac était serré, les trois premiers jours, j'ai perdu 6 kg !", lance Pascal, Français d'origine vietnamienne, soulignant que ses deux restaurants ont entièrement brûlé.

Et puis vient le sujet du racisme et là, la colère monte. Chez Marie, Calédonienne depuis sept générations, comme chez Sophie, qui a installé son cabinet médical sur l'archipel à la fin de ses études il y a 30 ans.