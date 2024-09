Chine: des mesures pour l'immobilier galvanisent les Bourses

Le secteur du logement et de la construction a longtemps représenté au sens large plus d'un quart du PIB de la deuxième économie mondiale.

De nouvelles mesures en Chine pour relancer l'immense secteur immobilier ont dopé lundi les Bourses, et ce en dépit d'une nouvelle contraction en septembre de l'activité manufacturière dans le pays, pour le cinquième mois consécutif.

Des chantiers inachevés, le ralentissement économique et un recul des prix qui déprécie la valeur d'un bien dissuadent depuis les Chinois d'investir dans la pierre.

A Canton (sud), qui compte près de 19 millions d'habitants, un particulier ne pouvait légalement pas faire l'acquisition de plus de deux logements pour éviter la spéculation immobilière durant les années fastes.

Depuis ce lundi, cette limitation n'existe plus et le marché immobilier n'est plus seulement réservé aux seuls habitants de Canton.

Shenzhen (sud), ville de quelque 18 millions d'habitants, a pris des mesures similaires mais uniquement dans ses zones périphériques.