Chute des ailes du Moulin Rouge: la direction exclut tout "acte malveillant"

La direction du Moulin Rouge a exclu jeudi tout "acte malveillant" après la chute des ailes du célèbre bâtiment parisien et assure que l'incident a été "évidemment" causé par un "problème technique".

"Sur le site en lui-même, on a une surveillance 24 heures sur 24, notamment sur les toitures, avec présence humaine. On sait déjà que ce n'est pas un acte malveillant, c'est évidemment un problème technique", a déclaré à la presse Jean-Victor Clerico, directeur général du mythique lieu de nuit parisien.

"Le Moulin a 135 ans donc il en a vu des vertes et des pas mûres", a-t-il ajouté. "On va relever le défi".

Le seul accident grave intervenu dans le temple mondial du cancan est un incendie dû à des travaux en 1915, selon le cabaret, qui avait dû alors fermer pendant neuf ans.

Immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge accueille 600.000 spectateurs par an, à raison de deux représentations chaque soir, 365 jours par an, et emploie quelque 450 personnes.