Coca-Cola et Schweppes temporisent sur les microplastiques trouvés dans leurs bouteilles

Partager:

Daniel LEAL Des fonds marins au sommet de l'Himalaya, les microplastiques sont présents partout et jusque dans certains sodas, relève jeudi l'association Agir pour l'Environnement, qui a fait passer le test à des bouteilles de Coca-Cola et de Schweppes et interpelle les agences sanitaires. L'impact des microplastiques sur l’humain est encore mal connu, mais des éléments scientifiques avancent que leur présence peut provoquer des réactions allergiques et des dégradations cellulaires et les substances chimiques qu'ils contiennent ont également été associées à des risques accrus de cancer, à des problèmes de reproduction et à des mutations de l'ADN.

Mais Coca-Cola a fait valoir l'absence de consensus scientifique à ce stade sur les effets exacts de ces minuscules fragments de plastique dans nos corps. "Nous nous portons garants de la sécurité de nos produits", a réagi jeudi Coca-Cola auprès de l'AFP, estimant que d'après les agences sanitaires, "il n'existe aujourd’hui aucune preuve scientifique suggérant que l'ingestion de particules de plastique est préoccupante pour la santé humaine". Le directeur général de l'association de défense de l'environnement Stéphen Kerckhove estime, lui, que les consommateurs de ces sodas "doivent être informés de l'instabilité moléculaire de la bouteille en plastique", dans un communiqué qui accompagne la publication de l'enquête jeudi.

Deux laboratoires ont étudié les échantillons provenant de bouteilles d'un litre de Coca-Cola Original et de Schweppes Indian Tonic d'1,5 litre après une, dix, puis vingt ouvertures, au plus proche d'un usage normal. Grâce à une analyse par infrarouge, les observations des microplastiques - particules de plastique inférieures à 5mm - révèlent la présence de six polymères différents, une découverte "étonnant(e)" pour l'association qui indique que "les fabricants ne déclarent que 2 polymères en contact avec la boisson: du PE (polyéthylène, NDLR) pour le bouchon et du PET (téréphtalate de polyéthylène) pour la bouteille", lit-on dans le compte-rendu. Pour le Coca-Cola (46 microparticules par litre après une vingtaine d'ouvertures) comme pour le Schweppes (62 par litre), plus la bouteille est ouverte et plus le soda compte de microparticules, Agir pour l'Environnement émettant ainsi l'hypothèse "d’une responsabilité de la dégradation du bouchon dans l’origine des microplastiques identifiés".