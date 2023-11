Comment une histoire de jet de stylo dans une école du Tarn a mené à une grève des enseignants: "Elle a été convoquée à la gendarmerie"

Alors que les élèves chahutaient et se lançaient des gommes dans la classe, l'enseignante a haussé le ton. Tous les enfants ont cessé, "sauf un, qui a rétorqué : 'Je n'ai pas jeté, j'ai donné'. Elle lui a alors montré, geste à l'appui : 'Donner, c'est comme ça, jeter, c'est comme ça', et le stylo a rebondi sur la table et atterri sur les lunettes de l'enfant", selon le récit du syndicaliste.

"Elle a été convoquée à la gendarmerie, avec prise d'empreinte et d'ADN, puis par l'inspectrice académique avec un entretien à charge. Elle était choquée, elle a craqué et fait un malaise en sortant de l'entretien", relate Thomas Verdier, qui l'accompagnait lors de l'entretien, la semaine passée.

Une façon d'exprimer le ras-le-bol des enseignants

La mobilisation, ajoute le syndicaliste, "c'est une façon d'exprimer le ras-le-bol des enseignants, qu'on observe dans les démissions, le nombre insuffisant de candidats au concours".

"C'est un métier de plus en plus difficile à exercer et on attend de notre hiérarchie qu'elle ne nous mette pas davantage la tête sous l'eau", a-t-il ajouté.