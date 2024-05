Commission d'enquête TNT: blocage autour des conclusions

Les membres de la commission d'enquête doivent se prononcer mardi en fin d'après-midi, à huis clos, sur la publication ou non du rapport de M. Saintoul.

Au menu: la question du contrôle des chaînes, celle d'un renforcement des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations, et encore celle du pluralisme.

Initiée par LFI, la commission a auditionné ces six derniers mois le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, les patrons de nombreuses chaînes publiques comme privées, ainsi que les animateurs vedettes de C8 et CNews comme Cyril Hanouna et Pascal Praud.

Sur les 47 propositions contenues dans le rapport, les députés de la majorité présidentielle alliés aux LR en ont d'après M. Saintoul demandé lundi soir le retrait de 19.