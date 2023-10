"Contextualiser le passé colonial doit se faire de façon inclusive", selon une chercheuse

Le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, s'est engagé à produire un travail de contextualisation des noms de rue, statues et autres monuments relatifs au passé colonial belge visibles dans l'espace public de sa commune, a-t-il déclaré à Belga mercredi. Néanmoins, "cette contextualisation devra se faire de la façon la plus inclusive possible", a insisté Marie-Sophie de Clippele, chercheuse du FNRS et co-autrice du rapport "Vers la Décolonisation de l'espace public à Bruxelles" publié en 2022.

Les autorités communales d'Etterbeek prévoient en effet de suivre les recommandations d'une commission ayant conclu qu'un travail de contextualisation était préférable à la simple suppression de ces signes coloniaux. La commission recommande "d'organiser annuellement un événement culturel, social et sociologique, pour éduquer aux enjeux coloniaux et décoloniaux. Cet événement sera organisé avec les académies des arts, le monde associatif et les écoles", explique le bourgmestre.

Les autres recommandations entendent opérer un travail de contextualisation de fond. Le collège désignera un groupe d'experts "le plus neutre possible" chargé de s'occuper de ce travail. "Ce groupe pourra ainsi déterminer quels signes sont concernés, avec quel niveau d'urgence et fournir des textes explicatifs", précise-t-il.