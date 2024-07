A côté des JO, le patrimoine de la Seine-Saint-Denis

Edifiée aux XIIe et XIIIe siècles, la basilique-cathédrale de Saint-Denis, chef-d'oeuvre de l'art gothique, est le cimetière des rois de France. Sa nécropole royale accueille la sépulture de 75 têtes couronnées. Le monument compte aussi 70 gisants, des sculptures funéraires et des vitraux spectaculaires.

Suivre les traces de Kylian Mbappé à Bondy ou croiser les rois de France à Saint-Denis... Entre les cités vétustes et le village tout neuf des athlètes construit pour les Jeux olympiques de Paris, la Seine-Saint-Denis (au nord de la capitale), c'est aussi un patrimoine.

Chassés de Paris en 1870, les chiffonniers ont installé leurs marchandises de l'autre côté des fortifications de l'époque, à Saint-Ouen. Le marché des antiquaires et des brocanteurs est le rendez-vous mondial des collectionneurs et décorateurs d'intérieur.

C'est le seul restaurant étoilé de ce territoire populaire. Son nom est un clin d'oeil au surnom de la Seine-Saint-Denis, communément appelée "le neuf-trois" d'après le numéro du département 93. Son chef Camille Saint-M’Leux est passé par la célèbre école de gastronomie Ferrandi et le restaurant étoilé du George V.

Jusqu'à ses 15 ans, c'est au stade synthétique de Léo-Lagrange que la star mondiale du foot Kylian Mbappé a tapé ses premiers ballons avec son club de l'AS Bondy. Leader de l'équipe de France et du PSG, il est la fierté de sa ville où une fresque géante le représente sur la façade d'un immeuble.

- L'architecture futuriste des Abraxas

Déambuler dans les décors du blockbuster américain Hunger Games ou du film d'anticipation Brazil à Noisy-le-Grand: les espaces d'Abraxas, ensemble post-moderniste de 600 logements imaginé par l'architecte espagnol Ricardo Bofill, constituent une terre de tournage prisée pour les dystopies. Marquée par la démesure, la cité est faite de béton rosé aux lignes futuristes, avec un théâtre antique en guise de place centrale.

- Le 129, la référence du kebab

Ce fast-food situé rue Gabriel-Péri, dans le centre-vile, est devenu une institution de Saint-Denis depuis plus d'une dizaine d'années. On y vient de loin et étudiants, ouvriers, cadres s'y croisent dans les longues files d'attente à l'extérieur.

"Les frites sont bonnes, le sandwich n'est pas trop gras, la quantité est parfaite (...) et surtout la viande est tendre marinée pendant plusieurs heures", confie Elie Marot, un pro du kebab.