Coup d'envoi par les anciens du JDD d'une association pour "l'indépendance des médias"

Au Théâtre du Châtelet, ils organisent une "nuit de l'indépendance pour une presse libre", qui se veut "un événement festif et combatif", avec la participation de musiciens, humoristes, comédiens ainsi que des politiques, d'après le programme.

"Poursuivre et transformer le combat collectif": les anciens du JDD, qui ont quitté le journal en raison de son virage à droite, lancent lundi une association pour "la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias", lors d'une soirée à Paris.

Le prix des places s'échelonne de cinq à 50 euros, selon le choix d'un tarif "citoyen", "soutien" à l'association ou encore "bienfaiteur".

Le Journal du Dimanche a été secoué par une grève historique de la rédaction, pendant 40 jours, contre la nomination à sa tête fin juin de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, marqué à l'extrême droite.

Nombre d'observateurs voient dans son arrivée la main de Vincent Bolloré, milliardaire aux opinions réputées ultra-conservatrices. Vivendi, groupe de M. Bolloré détenant Canal+ et ses chaînes (dont CNews et C8), est en effet en train d'absorber Lagardère, propriétaire du JDD, de Paris Match et d'Europe 1.