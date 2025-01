Cyril Hanouna, bientôt sur M6? Inquiètes, les rédactions réagissent: peuvent-elles faire le poids?

Cyril Hanouna pourrait rejoindre le groupe M6, une perspective qui inquiète les sociétés des journalistes de M6 et RTL, redoutant un impact négatif sur leurs rédactions.

L’animateur et producteur Cyril Hanouna pourrait prochainement rejoindre le groupe M6, à la fois en télévision et en radio. Une annonce qui a fait sursauter les sociétés des journalistes (SDJ) de M6 et de RTL France.

Pour l’écrasante majorité des journalistes du groupe, Cyril Hanouna est aujourd’hui synonyme de "désinformation, d’insultes, de prises de positions orientées vers l’extrême-droite". Pour les rédactions de M6 et RTL, son arrivée dans le groupe risque d’avoir des conséquences néfastes sur leur travail et sur la perception des téléspectateurs.