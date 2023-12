Dans la foulée de Pisa, Attal promet le retour de "l'exigence" à l'école avec une série d'annonces

Parmi les mesures annoncées, une nouvelle épreuve du bac "dédiée aux mathématiques et à la culture scientifique" sera créée en classe de première à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Au primaire, le ministre a annoncé la création "de nouveaux programmes", à commencer, "dès septembre prochain, par les classes de la maternelle au CE2". En maths, il veut s'inspirer de la méthode dite de Singapour, pays qui domine le classement Pisa, "en anticipant par exemple l’apprentissage des fractions et des nombres décimaux dès la classe de CE1".

Concernant le collège, au "coeur de l'électrochoc", selon lui, des groupes de niveaux seront créés "à compter de la rentrée prochaine" en 6e et en 5e pour le français et les mathématiques, et "à compter de la rentrée de septembre 2025" en 4e et 3e.