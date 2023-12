Dauphins: les associations de défense de l'environnement déposent de nouveaux recours judiciaires

Quatre associations de défense de l'environnement ont déposé des recours devant le Conseil d'Etat, en référé et sur le fond, pour "contester les insuffisances des mesures gouvernementales de protection des cétacés dans le golfe de Gascogne", ont-elle annoncé mardi dans un communiqué.

Les recours sont portés d'une part par France Nature Environnement (FNE), Sea Shepherd et Défense des milieux aquatiques (DMA) et d'autre part par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans deux procédures distinctes, mais qui devraient être examinées en même temps par la plus haute juridiction administrative française.