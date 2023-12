Décès de patients: Aurélien Rousseau soutient l'hôpital de Remiremont

L'établissement "a connu de grosses difficultés" mais "le travail qui a été conduit, les travaux qui sont conduits (...) font qu'aujourd'hui on est, notamment dans le service de chirurgie, dans une dynamique de reconstruction, de reprise, et dans une situation où la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients est totale", a estimé le ministre, qui s'est entretenu notamment avec plusieurs soignants de différents services.

"C'est difficile (...) et on pense évidemment aux personnes" dont un proche est décédé lors d'événements indésirables graves (EIG) dans cet hôpital qui compte environ 300 lits, mais "il faut pourtant dans le même temps que ce service reparte, remonte avec une exigence et des professionnels engagés" et "motivés".

"On ne peut pas se passer d'un centre hospitalier à Remiremont, d'une maternité", a encore insisté M. Rousseau, assurant que la fermeture récemment pendant un mois du service de chirurgie orthopédique "n'était pas le prélude à quelque fermeture que ce soit".