Déficit: "nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur", assure Gabriel Attal

"Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur" pour combler le déficit budgétaire, qui s'est creusé à 5,5% du PIB en 2023, a assuré Gabriel Attal mardi devant l'Assemblée nationale.

"Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge (...) celui du travail" parce que "plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances", a déclaré le Premier ministre en citant "la réforme de l'assurance-chômage", lors de la séance des questions au gouvernement.