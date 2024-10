Dépression Kirk: 30 départements en vigilance orange mercredi

Partager:

La dépression Kirk qui balayera la France mercredi va entraîner des "pluies intenses" de la Vendée à la Champagne-Ardenne et des vents forts sur les Pyrénées, alerte Météo France, qui a placé 30 départements en vigilance orange dans son dernier bulletin, soit cinq de plus que mardi soir. Parmi ces départements, 23 sont placés en vigilance orange pour "pluie-inondation", quatre pour "vent" (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Loire et Rhône) et trois pour crues (Haute-Saône, Saône-et-Loire et Vosges), détaille le bulletin publié mercredi matin.

Météo-France a fait passer en vigilance orange "pluie-inondation" l'Oise, l'Aisne et la Mayenne, et en vigilance orange "vent violent" la Loire et le Rhône. L'organisme de prévisions météorologiques a revu à la hausse les cumul de pluie sur l'Ile-de-France. "Les cumuls sur l'ensemble de la journée seront très importants", dans un axe allant de la Vendée à la Champagne-Ardenne en passant par la région parisienne, précise l'organisme. "Ce sont des quantités qui tombent habituellement en un mois", ajoute-t-il. Dans les Pays de la Loire, première région touchée par le centre de la dépression, entre 60 et 80 mm, voire jusqu'à 90 mm de pluie sont localement attendus dans la journée.

En Loire-Atlantique, les pluies gagneront en intensité au cours de la journée, pouvant atteindre 10 à 15 mm en une heure, selon un communiqué de la préfecture. Aussi, "une hausse du niveau de vigilance" n'est pas exclue "sur le sud des Pays de la Loire", prévient Météo-France. Les pluies s'atténueront progressivement mais "40 à 60 mm" sont tout de même prévus sur le bassin parisien et en Champagne-Ardennes et "30 à 50mm" près de la frontière belge. Des pluies orageuses concerneront aussi les Alpes-Maritimes en soirée. Pour l'instant en vigilance jaune, elles pourraient être placées en alerte orange.