Depuis Nouméa, Macron s'adresse aux Français en pleines vacances

C'est l'interview que l'on n'attendait plus: Emmanuel Macron, qui avait renoncé à s'exprimer le 14 juillet, sera finalement interrogé lundi par les journaux de 13H00 de TF1 et France 2 depuis Nouméa, au début d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique.

Le chef de l'Etat arrive à la toute fin des "cent jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action" qu'il s'était donnés mi-avril pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites, et va donc en tirer le "bilan" promis à l'époque. Il doit aussi "dresser les perspectives de la rentrée", selon son entourage.