Dernière ligne droite pour les lycéens avant les résultats de Parcoursup

Après deux mois et demi d'attente, les lycéens et étudiants en réorientation recevront jeudi en fin de journée les premières réponses à leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, un moment-clé de l'année de terminale devenu souvent plus important que le bac.

"C'est la curiosité qui prend le dessus. On est impatients de connaître les résultats", témoigne Lenny, 17 ans, en terminale à Clermont-Ferrand, qui espère être pris dès ce jeudi en licence d'économie et gestion. "Pour moi, l'enjeu de la terminale, c’est surtout Parcoursup parce que ça définit une bonne partie de nos études".