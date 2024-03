Des établissements des Hauts-de-France visés par des menaces d'attentat

Des messages de menaces d'attentat visant des établissements des Hauts-de-France ont été diffusés vendredi soir et samedi matin via leurs Espaces numériques de travail (ENT) piratés, a appris l'AFP de source policière et auprès du rectorat d'Amiens.

"Lundi, 122 établissements vont exploser", est-il écrit dans un message consulté par l'AFP, envoyé aux parents d'élèves d'un collège lillois. L'auteur du message menace également de s'en prendre à la chaîne de télévision CNews, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.