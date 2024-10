Des maires du littoral se disent "abandonnés par l'Etat" face à "la problématique migratoire"

Un collectif de maires du littoral de la Manche a estimé mardi être "abandonné" par l'État face à "la problématique migratoire" sur le littoral et a appelé le nouveau gouvernement à "prendre enfin la mesure du problème".

Les maires "sont en première ligne, contraints de faire face, sans détenir les moyens nécessaires, à une problématique dont la gestion incombe pourtant à l'État", a ajouté le collectif.

Ils dénoncent des "comportements de plus en plus violents", des "dispositifs défaillants voire inadaptés" et "les craintes légitimes exprimées par les populations du littoral".

Ils ont appelé à un "bras de fer avec le gouvernement britannique" dont la "responsabilité" vis-à-vis de ce que subissent les communes du littoral est "colossale".