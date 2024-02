Des policiers municipaux en mal de reconnaissance dans la rue partout en France

Katia Boudin, 45 ans, policière à Salon-de-Provence, était dans le rassemblement de Marseille "pour avoir une reconnaissance au même titre que les pompiers ou la police nationale": "Car on va au contact de la population et on prend les mêmes risques", a-t-elle expliqué à l'AFP.

De Lille à Marseille, des centaines de policiers municipaux se sont fait entendre samedi à coup de sifflets lors de rassemblements partout en France, pour réclamer une meilleure reconnaissance et ne plus être considérés comme "une sous-police".

"Depuis 1999, on n'a pas connu de changement de statut et on voit la secrétaire de mairie passer en catégorie B quand nous on est toujours en C", a-t-elle précisé, parmi les quelque 500 manifestants recensés par la préfecture de police.

A Paris, ils ont été quelques centaines à marcher de la place de la République à l'Hôtel de ville, beaucoup avec des gilets jaunes "police municipale" parfois barrés de l’inscription "en grève" ou "en colère".

"Montrez votre colère", encourageait au microphone un des représentants de l'intersyndicale : "Ce n'est pas normal qu'en 2024 la police municipale soit considérée comme une sous-police".