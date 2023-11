Détenu en Iran, le Français Louis Arnaud condamné à 5 ans de prison

Aucune information n'a été donnée en Iran sur le procès et sur le jugement.

"Les accusations portées à son encontre, à savoir propagande et atteinte à la sécurité de l'Etat iranien, sont totalement infondées", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Outre Louis Arnaud, trois autres Français sont détenus en Iran et sont considérés par la France comme des "otages d'Etat" : Cécile Kohler et Jacques Paris, et un autre dont l'identité n'a jamais été rendue publique.

Un autre Français, Benjamin Brière, et un ressortissant franco-irlandais, Bernard Phelan, ont été libérés en mai pour "raisons humanitaires". La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en 2019 pour atteinte à la sécurité nationale, puis libérée en février dernier mais sans autorisation de quitter le territoire iranien, est quant à elle revenue en France en octobre.

La République islamique d'Iran détient plus de dix ressortissants occidentaux et est accusée par leurs soutiens et des ONG de s'en servir comme monnaie d'échange dans des négociations d'Etat à Etat.