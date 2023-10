Dette: Moody's se penche sur la France, six mois après sa rétrogradation par Fitch

L'agence, qui attribue actuellement à la France une note "Aa2" avec perspective stable, est la première à se pencher de nouveau cette année sur la note française, avant Fitch le 27 octobre et Standard & Poor's (S&P) le 1er décembre.

Six mois après la rétrogradation de sa note par Fitch, la France passe vendredi sur le gril de l'agence de notation Moody's chargée d'évaluer sa dette, alors que le gouvernement veut donner des gages de sérieux dans le budget 2024.

Elle peut actualiser, dans la soirée, la note et la perspective ou les garder inchangées. Et elle peut choisir de communiquer ou non.

S'il a entraîné peu de conséquences sur les marchés, l'abaissement de la note financière de la France par Fitch à "AA-" avec une perspective "stable" en avril dernier avait été un coup de semonce.

Fitch avait notamment évoqué "des déficits budgétaires importants et des progrès modestes" concernant leur réduction, après trois ans d'abondantes dépenses publiques destinées à amortir le choc du Covid et de l'inflation, et les tensions sociales autour de la réforme des retraites.