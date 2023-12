Dette: S&P laisse la note de la France inchangée, AA avec perspective négative

"Plus que jamais, nous restons déterminés à réduire les dépenses publiques et à accélérer le désendettement de la France", a-t-il déclaré, jugeant qu'il en allait "de notre indépendance et du respect de nos engagements nationaux et européens".

Bercy redoutait une dégradation synonyme de sanction envers la politique économique du gouvernement.

S&P indique vendredi anticiper "une diminution de la dette publique en pourcentage du PIB à partir de 2025, quoique très progressivement", et estime que "la répercussion de la hausse des coûts d'emprunt due aux taux d'intérêt élevés sera progressive".