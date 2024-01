Deux autoroutes du sud de la France fermées sur près de 400 km

L'A7 et l'A9 sont coupées entre Chanas (Isère) et Sigean (Aude) à la demande des autorités: "On n'avait jamais vu ça, d'une telle ampleur et sur une telle durée", a expliqué à l'AFP une porte-parole de Vinci.

Plusieurs autres axes routiers sont bloqués par les agriculteurs depuis vendredi matin : l'autoroute A1, axe majeur reliant Paris au nord de l'Europe, a été fermée à la circulation dans les deux sens à la fois au nord de Paris, au niveau de Senlis, et au sud de Lille, entraînant d'importantes difficultés de circulation.