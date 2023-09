Deux morts et un blessé par balles dans une fusillade à Marseille

Deux hommes ont été tués par balles et un troisième blessé jeudi soir dans une fusillade, dans les quartiers populaires du nord de Marseille, a appris l'AFP auprès des marins-pompiers et de sources policières.

Les faits se sont produits sur la voie publique autour de 19h40 le quartier des Chutes-Lavie, dans le 4e arrondissement de Marseille, selon ces sources. "L'auteur des faits, armé d'une arme longue, a pris la fuite" à bord d'un véhicule, a précisé à l'AFP une source policière.

Un véhicule incendié a été retrouvé un peu plus tard dans un parc situé non loin du lieu de la fusillade, "sans qu'on puisse être certain à ce stade qu'il s'agit de celui du ou des auteurs", a précisé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, ajoutant que la police judiciaire avait été saisie.