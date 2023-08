Devant les recteurs, Gabriel Attal promet la fermeté sur la laïcité

Au sujet du Conseil national de la refondation (CNR) sur l'Ecole, voulu par Emmanuel Macron, Gabriel Attal a demandé aux recteurs "de mettre la lumière sur les innovations" et que "dès septembre, chaque établissement qui ne l’a pas encore fait s’engage dans un projet CNR avec une première restitution à l’hiver".

Le ministre a également abordé la question de l’attractivité du métier enseignant, insistant sur le fait que "la reconnaissance ne s’arrêtera pas à la rémunération". "Je lancerai donc un grand plan d’attractivité et de reconnaissance du métier enseignant pour inciter de plus en plus de nos jeunes à devenir enseignant et à le rester", a-t-il annoncé.