Dominique Pelicot sera-t-il de retour à son procès mardi? Son avocate a donné une réponse

Dominique Pelicot, principal accusé du procès des viols de Mazan, sera en principe de retour à l'audience mardi après une absence de plus d'une semaine en raison de son état de santé, a-t-on appris lundi auprès de son avocate.

"On a reçu un message du président (de la cour, ndlr) faisant valoir que Dominique Pelicot sera présent à l'audience demain avec des conditions particulières d'adaptation, à savoir: séquençage des auditions et temps de repos régulier", a indiqué Me Béatrice Zavarro.