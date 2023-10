Douze hommes jugés pour un projet d'attentat avant la présidentielle française de 2017

Dix autres hommes, dont neuf comparaissent libres, sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes: ils sont soupçonnés d'avoir aidé le duo à se procurer armes et munitions.

Les deux principaux accusés, Clément Baur, 30 ans, et Mahiedine Merabet, 36 ans, qui se sont connus en prison, avaient été interpellés à Marseille le 18 avril 2017, cinq jours avant le premier tour de la présidentielle.

L'un des accusés, le Tchétchène Lom Ali Aldamov, ne s'est pas présenté à l'audience et sera jugé "par défaut" en son absence. Selon le parquet, il a quitté le territoire national depuis "au moins un an".

Les enquêteurs sont convaincus qu'au cours de son sinueux parcours, Clément Baur a fréquenté la cellule terroriste de Verviers en Belgique, celle d'Abdelhamid Abaaoud, chef opérationnel des commandos du 13 novembre 2015 (130 morts) en France, et qu'il fut en contact en Allemagne avec Anis Amri, l'auteur de l'attentat au camion sur le marché de Noël de Berlin en 2016 (12 morts).

Clément Baur et Mahiedine Merabet avaient précipité leur chute en cherchant à contacter, via la plateforme Telegram, le groupe État islamique (EI) pour lui transmettre une vidéo d'allégeance et de revendication. Mais c'est chez un agent infiltré de la DGSI que leur vidéo avait atterri.