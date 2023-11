DSP aérienne Corse-Continent 2024-2027: Air Corsica obtient 8 lignes

L'Assemblée de Corse a attribué jeudi à la compagnie aérienne Air Corsica la délégation de service public (DSP) aérienne pour huit lignes entre les quatre aéroports corses et Marseille et Nice, les quatre dernières vers Paris devant être attribuées en mars.

L'office du transport corse disposant d'un budget de 80,4 millions d'euros par an pour compenser les obligations de service public pour cette DSP, le conseil exécutif de Corse assure dans son rapport, adopté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, que "dans ces conditions, il n'est pas possible d'attribuer la totalité" des lignes et qu'il fait le choix de privilégier l'attribution des lignes dites de "bord à bord" entre la Corse et Nice et la Corse et Marseille.

Près d'un million de passagers empruntent chaque année les lignes de la DSP entre la Corse et ces deux villes, et 1,16 million de voyageurs pour les lignes entre la Corse et Paris.

"Plus d'un passager sur deux vers Marseille ou Nice" sont résidents insulaires, précise le rapport, mais "moins d'un passager sur cinq" est un résident corse sur les lignes à destination de Paris.