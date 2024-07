Dynamitée après "la trahison" de Ciotti, la droite fait de la résistance au premier tour

Avec 9 à 10% des voix, selon les premières estimations, la droite obtiendrait un score pratiquement inchangé par rapport à 2022 et parviendrait à conserver 30 à 50 sièges au second tour sur les 61 dont elle disposait, malgré la dissidence d'Eric Ciotti.

Décapités par l'alliance fracassante entre leur président Eric Ciotti et le RN, donnés pour "morts" dans leurs propres rangs, Les Républicains ont toutefois fait de la résistance dimanche au premier tour des législatives grâce à leur ancrage local. Ils refusent d'appeler à voter contre le parti d'extrême droite au second.

"En nombre de voix, on ferait même mieux qu'il y a deux ans", estime un cadre LR, le parti ayant probablement recueilli plus que les 2,3 millions de voix du premier tour de 2022 grâce à une participation plus forte.

"Cela reste honorable, mais ce qui compte au final, c'est le nombre de sièges", relativise un autre responsable du parti qui s'attend à des "duels incertains" avec le RN dimanche prochain avec de probables pertes parmi les LR sortants.

Le directeur du Cevipof, Martial Foucault, a souligné la "très forte résistance de LR qui va perdre très peu de députés", estimant que leur "loyauté envers le parti a préservé sans doute ses candidats".