Échange tendu entre Rachida Dati et des journalistes de France Inter

La ministre de la Culture Rachida Dati a eu un échange tendu mardi avec deux journalistes de France Inter qui l'interrogeaient en studio, les accusant de ne pas l'écouter et de vivre dans le "confort".

"Si, si", lui a répondu le présentateur. "On prépare la question suivante, c'est normal", a appuyé le journaliste.

Alors qu'elle critiquait les programmes du Nouveau Front populaire et du Rassemblement national, elle s'est interrompue pour dire: "Je sais que vous ne m'écoutez pas, là".

"C'est ni-ni", a alors estimé M. Goosz, pour souligner le fait que la maire du 7e arrondissement mettait gauche et extrême droite sur le même plan.

"Non, c'est vous qui résumez! Arrêtez M. Goosz, c'est confort! Vous êtes confort... Allez dire ça aux techniciens de votre radio, et aux secrétaires, et tous les gens que je salue tous les jours, à chaque fois", a lancé Mme Dati.

"Quel rapport?", s'est interrogé le journaliste.