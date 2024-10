Education: 78.000 élèves scolarisés en moins dans le 1er degré à la rentrée 2024, selon le ministère

"À la rentrée 2024, 6,262 millions d'élèves sont recensés dans les écoles publiques et privées sous contrat, soit 78.100 élèves de moins qu'à la rentrée 2023, ce qui représente une diminution de 1,2% des effectifs, sous l'effet de la démographie", indique la Depp, l'agence statistique du ministère, dans une note publiée vendredi.

Le nombre d'élèves scolarisés en maternelle et élémentaire du public et du privé est en recul de 1,2% à la rentrée 2024, selon une note du ministère de l'Education, alors que le gouvernement vient d'annoncer la suppression de 4.000 postes d'enseignants, en raison de la baisse démographique.

Selon la Depp, "la baisse est plus sensible en élémentaire (-1,5 %, soit -61.200 élèves) que dans le préélémentaire (maternelle) (-0,8%, soit - 18.800 élèves) et concerne presque tous les niveaux, à l'exception des effectifs des enfants de 3 ans qui progressent légèrement (+0,6%)".

Dans le détail, à la rentrée 2024, la baisse des effectifs "est plus forte dans le secteur public que dans le privé sous contrat (- 1,4% contre - 0,4%). Elle concerne davantage les zones rurales que les zones urbaines (- 1,6% contre - 1,1%)", souligne la Depp.

"Toutes les académies voient leurs effectifs baisser dans le premier degré, à l'exception de Mayotte (+ 1,7%) et de la Guyane (+ 1,3%). Les effectifs diminuent plus fortement dans les académies de Lille (- 2,3%), Nancy-Metz (-2,1%), Besançon et Reims (-2,0%)", selon elle.