Education: grève et audition à l'Assemblée pour Oudéa-Castéra, sur la sellette

La ministre de l'Education et des Sports Amélie Oudéa-Castéra, dont le maintien est incertain dans le cadre du remaniement à venir, affronte une nouvelle grève mardi des enseignants et sera auditionnée dans l'après-midi à l'Assemblée nationale.

Après une journée d'action qui a mobilisé jeudi un enseignant sur cinq, selon les chiffres du ministère de l'Education, les syndicats Snes-FSU (principal syndicat dans les collèges et les lycées), CGT et SUD ont appelé à une nouvelle grève pour défendre les salaires et s'opposer à la politique éducative au collège.