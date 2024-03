Education: l'arrêté sur les "groupes" au collège en maths et français au JO

L'arrêté sur la mise en place de "groupes" en mathématiques et en français au collège, une mesure controversée, a été publié dimanche au Journal officiel, avec une formulation qui ne reprend pas les termes de "groupes de niveau", mais de groupes "constitués en fonction des besoins des élèves".

L'arrêté rappelle que ces dispositions "entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2024 pour les classes de sixième et de cinquième et à compter de la rentrée scolaire 2025 pour les classes de quatrième et de troisième".