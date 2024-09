Education: le NFP présente son projet contre les "carences du système éducatif français"

Le jour de la rentrée scolaire, elle a détaillé ces mesures lors d'une conférence de presse à la mairie de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) après avoir visité un collège et rencontré des syndicats enseignants et de parents, "extrêmement inquiets".

"C'est une énième rentrée dans la difficulté en Seine-Saint-Denis, notamment liée à l'incertitude politique qui pèse sur notre pays", a-t-elle affirmé aux côtés de plusieurs députés : Arnaud Bonnet (EELV), Paul Vannier (LFI), Soumya Bourouaha (PCF) et Fatiha Keloua Hachi (PS), présidente de la commission des Affaires culturelles et de l'Education.

La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de métropole mais aussi le moins doté. En moyenne, un enfant perd un an de cours sur toute sa scolarité dans le département à cause du non-remplacement des enseignants.

"En 2024, il y a 3.000 postes qui n'ont pas été pourvus au concours, dont 1.000, un tiers, en Seine-Saint-Denis, c'est énorme", a relevé Mme Castets, écartée par Emmanuel Macron de la course à Matignon.