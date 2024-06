Effondrements mortels de la rue d'Aubagne à Marseille: douze nouveaux prévenus au procès

Le nombre de prévenus jugés en novembre pour leur éventuelle responsabilité dans l'effondrement mortel de deux immeubles en novembre 2018 rue d'Aubagne, au coeur de Marseille, a quadruplé vendredi à la suite de citations directes demandées par les parties civiles lors d’une audience de procédure.

Le 17 avril, les juges d'instruction avaient ordonné le renvoi de quatre personnes devant le tribunal correctionnel de Marseille: Julien Ruas, ancien adjoint de l'ex-maire LR Jean-Claude Gaudin chargé de la police des immeubles en péril; Richard Carta, architecte-expert désigné par le tribunal administratif dans une procédure de péril grave et imminent; et deux personnes morales, la société d'économie mixte Marseille Habitat, propriétaire de l'immeuble inoccupé du 63 rue d'Aubagne, et le cabinet de syndic Liautard, gestionnaire du 65.