Elections françaises: Yannick Noah et d'autres personnalités du sport appellent à voter "contre l'extrême droite"

Plusieurs dizaines de personnalités du sport français appellent dans une tribune publiée dimanche sur le site de L'Equipe à voter contre extrême droite lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.



"Aujourd'hui, nous sommes menés au score, sur le point de perdre le match. Mais il nous reste quelques jours de prolongation pour réagir", écrivent-ils dans cette tribune. "Votons contre l'extrême droite, qui vient de réaliser un score historique aux élections européennes", ajoutent-ils. "Nous sommes bien conscients des difficultés grandissantes que beaucoup rencontrent pour joindre les deux bouts, de la colère face aux inégalités, du manque d'engagement et de la peur de l'avenir. Mais en tant que sportives et sportifs professionnels, entraîneurs et décideurs, nous ne pouvons nous résigner à voir l'extrême droite prendre le pouvoir dans notre pays", poursuivent-ils.

La tribune a été signée à ce stade par plus de 60 personnalités, sportifs, entraîneurs ou dirigeants, parmi lesquelles les anciennes athlètes Marie-José Pérec et Monique Ewanje-Epée, les navigateurs Isabelle Autissier et François Gabart, l'ancien footballeur Vikash Dhorasoo ou encore les ex-rugbymen Serge Betsen et Fulgence Ouedraogo ou Yannick Noah, le dernier Français vainqueur du tournoi de Roland-Garros. Ses auteurs estiment que l'extrême droite "piétine le respect", qu'ils érigent eux comme "l'une des pierres angulaires du sport". Le sport, soulignent-ils, "nous a montré que malgré nos différences ; couleurs de peau, religions, accents, cultures, orientations sexuelles, handicaps, genres, nous faisons partie de la même équipe, et que notre diversité est une force".