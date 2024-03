Elon Musk ouvre un front judiciaire contre OpenAI

Ce dernier, propriétaire du réseau de microblog X (ex-Twitter) et l'un des hommes les plus riches du monde grâce au succès d'entreprises comme Tesla et Space X, figurait parmi les cofondateurs d'OpenAI en 2015 avec Sam Altman, toujours directeur général. Musk a quitté l'organisation en 2018. Il fait désormais partie de ses plus virulents critiques et a fondé l'an dernier sa propre société dans l'intelligence artificielle, xAI.

Dans des documents déposés jeudi devant un tribunal de San Francisco, et consultés vendredi par l'AFP, le milliardaire reproche à OpenAI et à Sam Altman d'avoir enfreint l'accord initial à l'origine de son développement.