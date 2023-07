Emeutes en France: 10 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre

Une autre, menée par l'IGPN et la police judiciaire, concerne la mort d'un homme de 27 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille (Sud-Est), possiblement victime d'un tir de projectile de "type flash-ball", selon le parquet.

Depuis le début des violences le 27 juin, il y a eu 3.505 interpellations, dont 1.373 à Paris et en proche banlieue, a détaillé M. Darmanin. Le plus jeune interpellé a "11 ans" et le plus âgé "59 ans", a-t-il précisé.

Au total, 23.878 feux de voie publique ont été recensés, a ajouté le ministre. Il y a eu 12.031 véhicules incendiés, 2.508 bâtiments incendiés ou dégradés dont 273 qui "appartiennent aux forces de l'ordre". 105 mairies ont été "incendiées ou dégradées" et 168 écoles "ont fait l'objet d'attaques".