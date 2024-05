Émeutes en Nouvelle-Calédonie: une personne a été tuée par balle

"Je vous laisse imaginer ce qui va se passer si des milices se mettaient à tirer sur des gens armés", a poursuivi M. Le France, déplorant une situation qu'il a qualifiée d'"insurrectionnelle" dans l'archipel.

"L'heure doit être à l'apaisement (...) l'appel au calme est impératif", a martelé le représentant de l'Etat.

Le Haut-commissaire a également fait état de plusieurs "échanges de tirs de chevrotine entre les émeutiers et les groupes de défense civile à Nouméa et Paita" et d'une "tentative d'intrusion à la brigade (de gendarmerie) de Saint-Michel".