En Autriche, une millionnaire redistribue son héritage sur décision de 50 citoyens

Le dénouement est sans surprise mais la méthode peu commune: Marlene Engelhorn, la millionnaire et militante autrichienne d'une meilleure taxation des plus riches, va redistribuer son héritage de 25 millions d'euros à plus de 70 organisations choisies par un collectif de 50 citoyens.

Environnement, santé, aide aux demandeurs d'asile, lutte contre les inégalités: "le résultat est aussi varié que le Conseil lui-même", a résumé lors d'une conférence de presse mardi à Vienne Alexandra Wang, qui a chapeauté le projet. Les initiatives ont une mission "commune: tendre vers une société plus juste (...) et soutenir ceux qui sont victimes de discrimination", a-t-elle souligné.