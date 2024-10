En Corse, des milliers de voyageurs bloqués par une grève

Les six ports de l'île étaient toujours bloqués vendredi à la mi-journée, selon les deux préfectures de Corse. Selon la préfecture maritime de Méditerranée, cinq navires de passagers patientaient en mer à proximité des ports d'Ajaccio et Bastia, faute de pouvoir accoster, avec environ 2.100 personnes à bord au total.

Des milliers de voyageurs étaient toujours bloqués vendredi matin en Corse à cause d'un mouvement de grève lancé jeudi autour de l'avenir de la gestion des ports et aéroports de l'île.

Côté avions, seuls les vols du service public de "continuité territoriale" --vols Air France et Air Corsica au départ de l'île vers Paris, Nice et Marseille-- ont été assurés, ont précisé les préfectures.

Ces vols sont utilisés par des patients corses pour aller se faire soigner sur le continent. C'est la raison pour laquelle ils ont pu décoller, a précisé à une journaliste de l'AFP une source aéroportuaire, expliquant qu'un tel blocage était inédit depuis 19 ans.

Aucun autre avion n'a pu décoller.

"On attend les prochaines informations mais pour le moment c'est une longue journée, on ne sait pas trop où on va", a expliqué à l'AFP Layna Gecko, étudiante dont le vol pour Bordeaux a été annulé et qui a passé la nuit à l'aéroport d'Ajaccio.