En Egypte, des blessés de Gaza soignés sur un navire-hôpital français

Partager:

A bord du porte-hélicoptères français Dixmude amarré à Al-Arish en Egypte, Abdelrahmane Iyad fait partie des blessés de Gaza qui reçoivent les soins dont des dizaines de milliers de personnes sont privées dans le petit territoire palestinien assiégé et bombardé par Israël depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Le jeune homme, blessé à une jambe et à la tête lors du bombardement de sa maison, s'est fait poser des broches sur sa jambe droite fracturée et se déplace en chaise roulante.

"Quand ils ont bombardé la maison, j'ai été projeté dans les airs et j'ai heurté le mur de la maison de nos voisins. Ma jambe était coincée sous le plafond brisé, et une pierre a frappé ma tête. J'ai perdu connaissance", raconte-t-il à l'AFP. "Quand je me suis réveillé à l'hôpital, mes oncles me disaient qu'ils m'avaient rendu visite, mais je ne pouvais me rappeler de rien, car j'avais une perte de mémoire temporaire", dit le jeune homme, qui est le seul survivant du bombardement. "J'étais avec mes parents, mon frère, ma soeur, ma seconde soeur et son mari ainsi que leur fille. Ils sont tous décédés", énumère-t-il en montrant des photos de sa famille sur son téléphone portable.

Depuis son opération, il passe ses journées avec les autres patients et leurs familles à jouer à des jeux de société dans l'espace commun. - Des soins "excellents" - Le navire est ancré depuis fin novembre à une cinquantaine de kilomètres du point de passage de Rafah, entre l'Egypte et Gaza où la majorité des hôpitaux ne fonctionnent plus et où l'aide humanitaire passe au compte-gouttes.