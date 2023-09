En Espagne, une victime du régime franquiste entendue pour la première fois par un juge

Torturé pendant plusieurs jours à la Direction générale de la sécurité sur la célèbre place de la Puerta del Sol, selon son témoignage, il est ensuite envoyé en prison, accusé de terrorisme.

Quarante-huit ans après les faits, ce retraité de 67 ans a déposé plainte en février contre ses quatre tortionnaires, dont l'ex-commissaire sulfureux José Manuel Villarejo, célèbre en Espagne pour avoir enregistré à leur insu de nombreuses personnalités politiques ou des milieux économiques.

Et la juge en charge du dossier a pris le contre-pied de tant d'autres magistrats avant elle en admettant cette plainte au mois de mai en raison de "la possible existence" de "crimes contre l'humanité et tortures" dans ce dossier.