En France, la stratégie d'influence de l'Azerbaïdjan dans une mauvaise passe

Où sont passés les amis de l'Azerbaïdjan en France? Maniant mécénat et lobbying, le régime autoritaire du Caucase s'était forgé un réseau de soutiens qui s'est évaporé sur fond de conflit avec l'Arménie et de tensions diplomatiques entre Paris et Bakou.

Rachida Dati en était la plus illustre figure. En 2015, l'ex-ministre sarkozyste voyait dans l'Azerbaïdjan un possible "exemple" de tolérance religieuse "pour le monde entier" et encourageait le dialogue avec Ilham Aliyev, qui dirige d'une main de fer cette ex-République soviétique depuis vingt ans et brigue un nouveau mandat mercredi.