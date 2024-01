En France, le nouveau Premier ministre s'attelle à former son gouvernement

Le nouveau Premier ministre français Gabriel Attal s'attelait mercredi à former son futur gouvernement, au lendemain de sa nomination par le président de la République, destinée à insuffler un nouvel élan à un mandat en panne.

Devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de France, M. Attal, éphémère ministre de l'Éducation, doit désormais composer une équipe gouvernementale sous le signe du "réarmement" et de la "régénération" souhaités par le président Emmanuel Macron, et qui devra relever d'importants défis en 2024.

Il lui faudra notamment aller au combat face à l'extrême droite, qui caracole en tête des sondages, lors des élections européennes de juin. Autre dossier majeur : l'organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu en France du 26 juillet au 11 août.