En Gironde, Glucksmann prépare son parti pour contrer Mélenchon

Le leader de Place publique Raphaël Glucksmann rassemble ses troupes et ses alliés samedi et dimanche à La Réole, en Gironde, espérant massifier son parti en vue des prochaines échéances électorales et offrir une alternative "sociale-démocrate" à Jean-Luc Mélenchon à gauche.

La tête de liste PS-Place publique aux élections européennes, forte de son score de 14% qui l'a placé en tête de la gauche, veut désormais faire fructifier l'espoir suscité sur sa ligne pro-européenne et anti-LFI.